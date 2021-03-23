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【業績｜物管股】合景悠活去年多賺75%息6分人幣 　料今年收入按年增1.5倍（第二版）

股市 12:15 2021/03/23

分享：

合景悠活去年多賺75%　末期息6分人幣

合景悠活 （03913） 去年盈利按年增74.7%%至3.2億元（人民幣，下同），若不含上市費用，盈利則升86.4%至3.5億元，派未期息6分。期內，合景悠活收入按年增34.9%至15.2億元，毛利率提高4.8個百分點至約42.1%。管理層預期，合景悠活今年收入增長150%以上，在管面積達2億平方米，按年增近4倍。

管理層又指，今年首兩個月新增外拓面積約300多萬平方米，預期未來3年收購及外拓的比例各佔一半，目標2023年底的在管面積達4億平方米。

合景悠活周二（23日）中午收市跌4.7%，報7.83港元，成交1.35億港元。

碧桂園服務擬64.7億 私有化藍光嘉寶，看【下一頁】

去年住宅物業管理服務按年增39.9%至10.6億元，佔收入7成；社區增值服務增86.6%至2.9億元。非住宅物業方面，收入增24.4%至4.5億元，當中商業營運服務收入按年增長126.9%至9660萬元。

合景悠活預期，未來1至3年合景泰富 （01813） 將陸續開業26個商場及9個寫字樓。管理層指，在第三方提供的項目，預期每年落地合作至少5個商場及寫字樓，由於是純輕資產模式，利潤率近100%。

截至去年底止，合景悠活總在管建築面積達4160萬平方米，總訂約建築面積達5340萬平方米，分別按年增長92.3%和56.7%。在完成對雪松智聯8,600萬平方米的收購以後，在管建築面積將達到約1.27億平方米。

（第二版新增管理層言論）

相關文章：【業績｜物管股】碧桂園服務去年多賺61%　末期息增44%至21.87分人幣

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編輯：袁諾曦

合景泰富集團（01813） 港股 物業管理股 合景悠活（03913）
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