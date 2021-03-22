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【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施　3月29日起生效

商業 20:52 2021/03/22

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香港按證保險有限公司今日（22日）宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」優化措施將於3月29日（星期一）起生效。（資料圖片）

為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，財政司司長早前於2021至22年度《財政預算案》公布推出中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」優化措施，並延長申請期至2021年12月31日。香港按證保險有限公司今日（22日）宣布，優化措施將於3月29日（星期一）起生效。

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優化措施下，合資格企業為2020年6月30日前已最少營運三個月，並自去年2月份起任何一個單月營業額，較該單月前於2019年初至2020年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。

每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金的總和，如企業沒聘請僱員，亦沒經營場所，可以2019年初至2020年中最高單月淨收入的一半替代計算；或600萬港元（原為500萬港元），以較低者為準。

同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則由最多12個月增加至最多18個月。

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責任編輯：朱悅瀅

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