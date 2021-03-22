【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果

▲ 外國資訊安全評測網站就公布了一份針對15款知名Android防毒軟件App的實測報告，並就「防護性」、「效能性」、及「實用度」這三大指標進行實測評分。

近日有外國網絡專家指出，在Google Play商店上的應用程式（App）內含木馬病毒，下載後即為黑客提供機會，偷取用戶資料。有見及此，外國資訊安全評測網站就公布了一份針對15款知名Android防毒軟件App的實測報告，並就「防護性」、「效能性」、及「實用度」這三大指標進行實測評分。

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根據外國資訊安全評測網站AV-TEST的測試成績顯示，是次在三項評測均獲得滿分（6分），總成績達18分的Android防毒軟件共有多達10款，包括：

AhnLab「V3 Mobile Security」

Avast「Mobile Security」

AVG「AntiVirus Free」

Bitdefender「Mobile Security」

F-Secure「SAFE」

G DATA「Mobile Security」

Kaspersky Anti-Virus「Internet Security for Android」

McAfee「Mobile Security」

NortonLifeLock「Norton 360」

趨勢科技Trend Micro「Mobile Security」

至於Google自家程式「Google Play Protect」，則僅在「實用度」獲得6分滿分，成為是次測試排行榜中的倒數第一。AV-TEST指出，Google Play Protect主要是為用戶下載App時第一時間做安全把關，判斷該App是否適合安裝。不過若是針對帶有惡意程式代碼的App，尤其是抵禦新型惡意軟件的防護性及已知威脅性的偵測率上，均無法發揮有效的防毒作用。

▲ 外國資訊安全評測網站AV-TEST的測試成績顯示，是次在三項評測均獲得滿分（6分），總成績達18分的Android防毒軟件共有多達10款。（AV-TEST資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶