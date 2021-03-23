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【攝影展覽】信和集團4月起辦1950年代攝影展　見證香港新加坡變遷（多圖）

商業 10:00 2021/03/23

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1950年代攝影作品展：《瑪喬麗．多格特鏡頭下的新加坡　李福志鏡頭下的香港》，將於2021年4月1日至5月30日在信和廣場開放予公眾參觀。（信和集團提供圖片）

信和集團與黃廷方慈善基金共同舉辦1950年代攝影作品展：《瑪喬麗．多格特鏡頭下的新加坡　李福志鏡頭下的香港》，將於2021年4月1日至5月30日在信和廣場開放予公眾參觀。

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是次展覽將分別呈獻早期女性攝影師瑪喬麗．多格特（Marjorie Doggett）鏡頭下，1954至1957年的新加坡城市面貌，以及自學成師的攝影師李福志於同期攝下的香港街景及當代車輛。照片將帶領參觀者穿越時光隧道，了解香港和新加坡兩地於1950年代的共同歷史回憶。

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參觀者將透過這些照片，了解當時的歷史背景及建築特色。從50年代德輔道、中環和軒尼詩道的街頭面貌，到當年長洲海傍、元朗平原稻米種植及客家村落等新界鄉郊風情。新加坡面貌，包括當時紅燈碼頭拱道下的富麗敦大廈、萊佛士書院等。

展覽期間亦設一系列免費教育導賞團供公眾及學校登記參與，將介紹兩地的歷史、建築風格、著名建築物及城市面貌變遷。是次作品於信和廣場展出後，部份精選作品將於4至6月在香港舉行巡迴展覽。

巡迴展覽詳情
4月1日至5月30日：信和廣場305室
4月2日至4月13日：皇家太平洋酒店
4月14日至4月25日：中環石板街酒店
4月26日至5月9日：奧海城
5月10日至5月23日：利東街
5月24日至6月4日：荃新天地

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責任編輯：朱悅瀅

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