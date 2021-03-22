字節跳動進一步拓展國際市場 40億美元收購遊戲公司上海沐瞳科技

據路透社消息人士透露，字節跳動旗下遊戲業務品牌朝夕光年已確認收購上海沐瞳科技（Moonton Technology），進一步拓展其遊戲業務的國際市場，這筆交易的估值約為40億美元。

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上海沐瞳科技由一名前騰訊員工創立，以其多人在線戰鬥競技場遊戲（MOBA）《Mobile Legends》在東南亞聞名。

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自2017年以來，騰訊和Riot Games對上海沐瞳科技提出多次起訴，指控其旗下的《Mobile Legends》與《魔法英雄》侵犯版權。

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撰文：梁翠麗