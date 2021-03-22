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字節跳動進一步拓展國際市場 40億美元收購遊戲公司上海沐瞳科技

環球政經 19:58 2021/03/22

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據路透社消息人士透露，字節跳動旗下遊戲業務品牌朝夕光年已確認收購上海沐瞳科技（Moonton Technology），進一步拓展其遊戲業務的國際市場，這筆交易的估值約為40億美元。

【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法：【下一頁

上海沐瞳科技由一名前騰訊員工創立，以其多人在線戰鬥競技場遊戲（MOBA）《Mobile Legends》在東南亞聞名。

【有相睇】怕遲買更貴！買家見單位企理有裝修　呎價歷史次高「照撲入市」：【下一頁 

2020/21稅務年快結束！認識「扣稅三寶」齊做慳稅市民 ：【下一頁

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自2017年以來，騰訊和Riot Games對上海沐瞳科技提出多次起訴，指控其旗下的《Mobile Legends》與《魔法英雄》侵犯版權。

 

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撰文：梁翠麗

網絡文化 美元 遊戲 字節跳動 騰訊 東南亞

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