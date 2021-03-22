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【零售寒冬】尖沙咀舖市淪陷　空置率再創新高　藥房、錶行變散貨場　昔日舖市狂炒歲月不再？

股樓投資 20:36 2021/03/22

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疫情肆虐，對零售業影響深遠，但在短租行業支撐下，整體街舖空置率稍為回落，據美聯工商舖資料研究部顯示，今年一月至二月，四大核心區，即尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環的吉舖數目少了77間，至867間，而最新整體空置率也回落至11.5%。不過，尖沙咀區空置情況惡化，空置率逆市升至17.7%，創下新高，更為四核心區之冠。

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美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋說，整體街舖空置率略為回落，主要因為舖租大幅下挫，吸引短租行業，如口罩店、賀年用品店及散貨場進駐。此外，部分業主趁市況轉弱，因而加快重建，又或翻新物業，也減低空置率。談到尖沙咀區逆市上升的情況，陳浩璋說，由於尖沙咀的商戶結構組合以旅客相關行業為主，加上期內不少商戶租約期滿遷出。他續說，受到栢麗購物大道吉舖增加，加上區內不少珠寶鐘錶店、藥房及電子產品店結業，尖沙咀彌敦道吉舖數目急增16間至43間，成為四核心區吉舖最多的街道，空置率高見29.7%。 

雖然尖沙咀區空置情況嚴重，但美聯旺舖董事盧展豪坦言：「最黑暗時期已過」，預計今年舖市復甦可期，因為有多項利好因素，一是政府實行更嚴厲的防疫措施，加上疫苗開始接種，香港疫情有望完結；二是政府派發電子消費券提振消費；三是預期中港快將恢復通關；四是人民幣表現持續強勢。 

延伸閱讀　【中年危機】中年漢失業一年多 原搵月薪2萬尾 感高不成低不就　網民：放下身段揾份較低人工嘅工【下一頁

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因此，盧展豪預期，未來半年各主要購物區的街舖空置率將會回落，其中，四大核心區空置率料由11.5%，跌至10%至11%，惟他認為，舖市的實際復甦步伐，將視乎香港的疫苗接種進度，以及中港何時正式恢復通關。

他預計，由於近年核心區街舖租售價跌幅顯著，在低基數的效應下，今年的反彈幅度較大，預期今年租售價將升10%至15%，較民生區的8%至10%為高。他又指，今年上半年市場對飲食及民生必須品行業需求仍然殷切，相信會是商舖租務市場的主力，而旅遊相關行業，包括珠寶鐘錶、藥房及化妝品等行業，預計要待通關明朗化後，租務活動才會開始活躍，但口罩店等商戶由於疫情逐漸穩定，商戶數目或接近見頂。 

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撰文 : 黃卓賢

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