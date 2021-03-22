Facebook動用3.5萬名員工 3個月内減少13億假帳戶

Facebook今日（週一）表示，於10月至12月期間關閉了13億個偽造帳戶，動用了3.5萬名員工處理失實信息。

Facebook表示刪除了超過1200萬條有關新冠肺炎和疫苗的內容，這些內容被全球衛生專家標記為錯誤信息。

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疫情期間，有關新冠疫苗的假消息在社交媒體平台（包括Facebook和Twitter）上激增。在美國眾議院能源和商業委員會調查包括Facebook在内的技術平台如何處理虛假信息之前，Facebook披露了有關數據。

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撰文：梁翠麗