【搜游食誌@iM網欄】只顧打卡？ 食物是最佳傳遞情感的媒體

香港人是好有趣的，近年流行「本土文化」，引起好多人一窩蜂去某些食肆餐飲店打咭，食物質素都不怎理會，特別是去送別「執笠店」，近日在FB無厘頭好多人提及深水埗「礦記」，3月18日就熄燈！對「礦記」真是毫無認識，亦無任何特別昔日故事，未知何故引起關注。

▲ 「雷生春」是香港其中一項保育的歷史建築物。

週三再次觀察大南街現時的咖啡餐飲業，市場推手不停說已出現「第三波」Blue Bottle Coffee的輻射性擴展，就這樣無意間見到「雷生春」，這保育活化的歷史建築物，擁有90年歷史，現在是由浸會大學透過「雷生春」專案延續懸壺濟世的精神，怎料就在「雷生春」斜對面就是礦記！

▲ 雷生春正門，外牆為水磨石，窗戶設有木製檔板。

差不多是午饍時間，就順道造訪「雷生春」這復修的歷史建築物，想著再往礦記食過告別午餐。對於「騎樓」，窗戶是木制檔板，特式欄河的甕形，我仍然是有好熟悉的感覺，可能年少時常遊走灣仔、西環，細閱捐贈家族基金簡介時，才知悉「雷亮」先生，即九龍巴士的創辦人之一，原來是同鄉，廣東台山人，突然自己也叨了一身光！

▲ 尚未「熄燈」的礦記早已自行省燈油，何堪再苦撑。

推門入礦記，已知不妙，昏暗的燈光，帶點淩亂的餐枱椅，本著既來之則安之，點餐時，女店主告知因老闆外出要稍等，我就借辭離開。只是不明白，何解有人如此不捨呢？

▲ 香港畫家Man 僧筆下的馬拉生活縮影。

折騰到肚皮已咕咕響，就轉去了汝州街、南昌街交界的茶餐廳醫肚，新香園、維記、漢發算是大家熟悉的。當日我選了「捌哥捌哥」，主打馬來西亞「娘惹」味道，店面裝修非常討好，門店一如檳城怡保的華人昔日大宅木門，一大幅牆身畫作，描繪出片面的馬拉生活，頗有趣！

▲ 色澤鮮明的斑蘭飯配咖喱雞和勁辣參參（即魷魚）。

翻閱餐單，感到用心設計菜式，有信心味道不錯，因常見排隊輪候入座的街坊。看到藍藍、綠綠的飯，配上咖喱、參參、炸肉卷、滷蛋、肥嘟嘟的芽菜，真是食慾大振，猶豫一刻後，我還是點了最簡單的咖央鮮牛油多士和馬拉海南雞（例牌），配馬拉奶茶。一切如我所料，穩當、滋味，馬拉奶茶真的太甜，明白是道地的甜度。值得推介是店家自製咖央醬，定價$38/樽，配鮮牛油和厚度適中的多士，絕配。不要少看一件多士，好多餐飲店連烘多士都不合格。「捌哥」的多士烘得通透，金黃度均勻而不帶焦，一口咬下，那脆、香、甜的滿足感令您忘記那片邪惡到極的鮮牛油！

▲ 牛油香氣隨烘得脆脆熱咖央多士，送上陣陣娘惹餘韻。

當天用餐時有個小插曲，食物果然是最佳傳遞情感的媒體，一位女仕跟我同枱，她由入座就一直異常興奮，與我及樓面負責人搭訕，不停說好開心找到食馬拉娘惹的餐館，她好懷念這些食物，每樣都想食，只有自己一個人，怎樣辦？我猜想她是馬來西亞華僑，她點了喇沙蝦麵，不停喃喃自語：「太好了，可以叫囝囝囡囡同孫們一起食，一定好開心！」一碗喇沙為這位女仕帶來就是一份無法替代的「情感記憶」味道，也是我常道，每位廚師都是一位匠人，他們用心打造的味道，都成為枯燥生活的最佳情緒治愈劑！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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