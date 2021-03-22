英國政府加大緊急資金 誓要助倫敦交通網絡

疫情在英國肆虐，目前有大約430萬人確診，對當地不少行業都大受打擊，而交通網絡更是如此。因此英國政府對倫敦的交通網絡加大了緊急政府資助，提供約4.85億英鎊（6.724億美元）的資金，令營運商能在疫情期間繼續營運地鐵，公共汽車以及火車。

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英國運輸部周一(22日)表示，此舉將有效幫助倫敦交通局（TfL）為公共交通提供資金援助，因為現時的緊急資金將於3月底用完。

這筆加大資助的款項將由約2.6億英鎊的特殊贈款支持和約2.25億英鎊的充值付款組成，而具體取決於4月1日至5月18日期間的實際乘客收入。

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英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)在推特上表示，這將為倫敦市民提供極為重要的服務，直到政府在5月將達成一項新協議時，屆時才能更好地了解具體的乘搭人數。

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責任編輯：羅浩濂