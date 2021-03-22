厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍

一居於將軍澳厚德邨公屋的三人家庭被揭發擁超逾入息限額100倍的資產，不符合出租公屋單位資。夫婦早前於觀塘裁判法院被裁定罪名成立，各自被判監4星期，緩刑12個月。

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房委會今日（22日）表示，該三人家庭，夫婦各自擁有約40萬元銀行存款，以及市值約100萬元的股票，令有其他財產，總資產淨值高達500萬元，超逾入息限額100倍的上限，不符合出租公屋單位資格。

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在該申報表上，其中持證人夫婦申報分別擁有約10萬元銀行存款及他們並沒有持有股票。不過，調查結果顯示，該家庭的總資產淨值高達500萬元，已超逾2019/20及2020/21年度，三人家庭公屋入息限額100倍（即分別為231萬元及245萬元）的「紅線」，並不符合租住公屋單位的資格。

發言人提醒，公屋住戶必須準確填寫入息及資產申報表，否則，住戶可能會觸犯《房屋條例》。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

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責任編輯：翁嘉陽