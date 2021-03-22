【參與內循環】 廠商會推跨境電商項目　助港企以「直播大貨」拓內地市場

▲ 廠商會會長史立德出席活動時表示，近年愈來愈多港商開拓跨境多元化市場，以分散風險，相信未來有更多港商會將出口轉為內銷。（蘇穎琪攝）

疫情影響本地零售市道，不少企業借勢創新電商模式開拓市場出路。廠商會會長史立德出席活動時表示，近年愈來愈多港商開拓跨境多元化市場，以分散風險，相信未來有更多港商會將出口轉為內銷。

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史立德引述該會去年一項調查，指近6成內地港資企業同時經營出口及內銷業務，更有超過1成指，會將業務中心放於內地市場，反映港商出口業務轉為內銷成大勢。另一方面，中央政府加快推進國內經濟大循環，以及國內外雙循環正促進這新發展大局，加上外銷出口轉弱的情況下，他相信未來將有更多企業轉為內銷。但他同時提到，港商進駐內地市場也面對不少挑戰，包括欠缺渠道、兩地營商環境具差異等。

為協助港商開拓內銷市場，該會今日宣布，夥拍跨地域網紅媒體公司VS MEDIA推出最新直播電商計劃「《香港百店》興經濟創未來」，旨在協助企業以低成本進入內地電商銷售市場。計劃會為本地企業提供藝人及網紅配對、直播節目內容製作等服務。計劃為期至少一年，首階段由3月24日起推出。

VS MEDIA創辦人兼香港買手發展協會主席黃雅芬表示，國內市場規模龐大，尤其直播帶貨模式具潛力。該企去年與香港買手協會舉辦了「澳門百店」的直播帶貨項目，至今項目帶來了超過2000萬人民幣銷售額。她相信，是次「香港百店」項目銷售額將更上一層樓。

目前該計劃已有20間企業參與，包括周大福、中科醫藥等。主辦單位期望，最終能累計招募過百企業參與。

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不過，港商從事跨境電商業務時，也要多加留意當地法規。因國家市場監管總局早前已頒布《網絡交易監督管理辦法》，續加強對互聯網經濟平台的監管，且制定了一系列規範交易行為，以保障網絡交易各持份者的合法權益，有關法規將會在今年5月1日起實施。

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記者：蘇穎琪