【券商點睇】減排變相另一次供給側改革 淘汰產能助水泥漲價

春節過後，全國密集啟動重大項目，目前已有20多個省市公布今年重點建設清單，總規模達30萬億元人民幣。據中國水泥網的數字，長三角、珠三角等水泥企業開始大範圍通知上調水泥售價，升幅為每噸10至30元人民幣。

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事實上，中國承諾二氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，這個目標將逼迫一些高污染行業淘汰落後產能，情況有如2015年的供給側改革，由於產量減少，推動鋼鐵、水泥等價格上調，企業毛利率得以擴闊。

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國金證券認為，水泥行業未來或通過壓縮產量達到減排效果，水泥行業或優先納入全國碳交易市場，龍頭企業依靠技術和資金優勢，有望實現產量的最大化。

興業證券指，水泥行業碳排放約佔全國總量的13%至14%，碳達峰目標有助於淘汰過剩產能，促使水泥供給端預期變化，看好海螺水泥（00914）、華新水泥（滬：600801）等技術領先的水泥企業。

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記者：林衛