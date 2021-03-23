【外資動向】北向資金逐步回流Ａ股　外資倉位有甚麼變化？

自從3月9日以來，來自滬深股通的淨流出終於止血，一共連續8個交易日錄得淨流入，累計流入279.4億元（人民幣，下同），到底外資在這段日子買入甚麼股？持倉有何變化？

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事實上，跟外圍整體市況沒有兩樣，北向資金流入較多主要是順周期、低估值行業，也有部分先前跌幅較大的高估值股份。

據長城證券統計，自3月8日至17日間，食品飲料、電氣設備、銀行、休閒服務、家用電器、交通運輸等流入較多；相反，電子、非銀金融、計算機等板塊則錄得淨流出。

以個股而言，外資持股市值增加最多為格力電器（深：000651）上升63.4億元，招商銀行（滬：600036）增加55億元，五糧液（深：000858）上升54.1億元。

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至於持股市值減少最多為被踢出蘋果產業鏈的立訊精密（深：002475），達到38.8億元，中國平安（滬：601318）減少18.5億元，股價愈回購愈跌的美的集團（深：000333）亦減少15.7億元。

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記者：林衛