【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】當年食煙飲酒肥佬 黃俊康最希望可以繼續跑落去

講到最近最廣為人知的「肥仔勵志故事」，相信非「蒙著嘴說愛你」的姜濤莫屬，小時候的200磅肥仔搖身一變萬人迷，更成為本地史上最年輕的最受歡迎男歌手。十多年前，同樣接近200磅、又煙又酒的黃俊康(John)，因為朋友的推波助瀾參加毅行者，結果成為熱血跑山友，早幾年更成功完成被譽為越野超馬賽事中最高等級、全長約170 公里的環白朗峰超級越野馬拉松賽事(UTMB)。

小弟和John彼此在「亞記電視台」財經新聞部相識，大家當年完全無跑無做運動，現時John已成為私人銀行副總裁。在2012年，因為一次身體檢查，醫生指John的尿酸、體重及膽固醇偏高，當年仍然未足30歲的他，很記得有次老婆的親戚講笑說：「因住John呀！佢去到30幾歲中風癱咗的話，你就要照顧他下半世喇！」這時碰巧有大學同學問John：「有沒有興趣在30歲之前行一次毅行者先？」

大家如果曾經組隊參加毅行者，就知道要找到四個志同道合、速度差不多的人一齊行100公里，不是一件容易的事情，最終John與他的隊友以超過36小時完成，當年他覺得非常辛苦，已表明不會再參加，但「身體最誠實」，在隊友的鼓勵下翌年再玩，更順利在24小時內完成，成功加入「毅行者快隊」行列，得到極大滿足感，促使John之後繼續瘋狂跑山。

▲ 2018年John 再次參與毅行者，不用18小時就已順利完成。

John形容一起參與毅行者的隊友十分熱血，經常上網搜尋世界各地跑山比賽，其後更推介John參加170公里、「行勻意大利瑞士法國」的UTMB，直指完成比賽「好型」，John被朋友幾句之下「洗腦」，不斷跑不同的山賽，為參加UTMB做足準備。

▲ John 在2016年完成UTMB賽事，在終點附近與老婆攜手衝線！

John至今已跑了超過30個Ultra 、即50公里或以上的山賽賽事，當中近20個是100公里或以上的山賽賽事，他指自己十分喜愛長途山賽，形容每一個賽事都難忘，差不多每一次的細節及途中經歷他都記得，會「樂此不疲」地去繼續玩，反而馬拉松路跑，他只跑過兩次。但講到最難忘，反而是一個上落波幅不太大、難度不太高的賽事 — 意大利的Lavaredo Ultra 120公里的越野賽。

在2018年初，John傷風過後經常鼻塞，開頭都沒有覺得是甚麼一回事，但到6月準備出發去意大利前，發覺間唔中流鼻血，所以出發前去看醫生，才發現鼻內有瘜肉，體積亦不小，有機會是癌症，但需要X光電腦斷層掃描才可進一步確認，感到大驚的John最終在朋友安排下，在出發到意大利前兩天下午做掃描，晚上做微創手術抽出良性瘜肉，第二天出院，第三天就上機去比賽。

由於手術過後鼻腔塞了敷料，基本上在意大利的旅程以至正式比賽當天，John全程都感到血腥的味道，落場比賽狀態亦欠佳，雖然最終追不到時間感到有點失落，但途中有所體會：「都就快四十歲，其實能繼續跑都是一個blessing，每一次比賽都是一個難得的體驗，因為我不知道會否跑完這個比賽，下一刻就跑不到。」所以John當年衝線一刻感覺很深，坦言自己沒有一個很大目標，最重要是身體健康、「跑得郁！」，透過跑步去見識不同地方及風景，在賽道上認識不同的人，如果可以維持這個目標就已經很開心滿足。

▲ 2018年，John以26小時左右完成意大利Lavaredo Ultra 120公里越野賽，他認為時間雖然慢，但因為賽前的個人經歷，成為自己最難忘最深刻的比賽。

講到平常的訓練，John表示2015當年玩UTMB未能完成賽事，認為自己底子不夠，所以「扚起心肝」報跑班，才開始平日跑兩日路，練習速度跑、均速跑及低心率練習等，周末再跑山。雖然自己不太喜歡在運動場或在街上跑，但訓練時間較短效率比較高，所以其後有顯著進步，現時晚上有時亦會通勤跑，由工作地點跑十多廿公里回家。除了路跑，John平日亦會抽兩至三天的午膳時間去健身室做重量訓練，覺得這亦幫助不少，因為自此肌肉有更多耐力，狀態亦更為穩定，曾經試過「嚴重拗柴」的John做了體重訓練之後，傷患附近的肌肉明顯強化，腳痛已愈來愈少，受傷的頻率亦愈來愈低。

除了香港山賽，John希望在未來日子可以去更多國家參加不同的比賽，因為可以去到平時旅行去不到的地方，其中兩個心願就是和2019年隊友完成UTMB系列的PTL賽事，全長300公里玩六天，總爬升高度25,000米，當年John因為拗柴而未能完成，被迫在180公里退賽；另一個是165公里UTMF環日本富士山超級越野賽，總爬升高度8,000米，2015年John曾與毅行者隊友一起玩，但由於彼此訓練不足未能完成，希望2025年原班人馬再次挑戰。

▲ 2019年，John與隊友參與UTMB系列的PTL賽事，走過冰川地方。（相片提供： Chuck Kuong）

▲ John 與UTMF 創辦人鏑木毅合照，期望2025年與昔日隊友再次挑戰UTMF全程賽事。

講到最近大市波動，John認為每個人財務規劃的目的不同，很少提供投資建議，但跑開步的朋友亦可以考慮「著開邊對跑鞋就買邊隻股票」，畢竟跑步最大的洗費就是跑鞋，投資可以表示對公司的支持，亦可在股價上升時，為自己一直貢獻跑鞋的洗費對沖一下。

至於跑山及跑步心得分享，John認為隨著年紀大，要進步及PB（創個人最佳時間）未必不能，但會愈來愈難，若追不到亦不要太過傷心。其實跑步最重要是可以繼續跑，例如如果去到只能剛剛sub4（以少於4小時完成馬拉松賽事）的樽頂，「咪繼續跑囉」，起碼去到65歲時，亦有機會跑到BQ（波士頓馬拉松參賽資格，現時男子40歲參賽資格為馬拉松個人時間不慢於為3小時8分21秒，65歲為4小時3分21秒）。現時大家都追求work-life balance，若在工作時間以外再添更多壓力，生活未免太辛苦，若能繼續輕鬆開心舒服地跑步，盡量不退步，或退步慢一點，已經很好。

▲ John在2019年曾帶老婆一起參加10公里賽事，笑言比參加Ultra跑山比賽更有成功感。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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