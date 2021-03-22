英國再有反警暴遊行變暴力衝突 20警受傷

繼倫敦後，英國周日再次出現反警暴遊行。英國西南部城市布里斯托有民眾發起示威，不滿國會審議涉及限制民眾示威權利的法案，賦予警方更大權力限制集會自由。示威其後演變成騷亂，示威者與警察爆發衝突，最終導致兩名警員嚴重受傷。

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布里斯托有民眾發起抗議反對國會審議的《警察、罪案、判罪與法庭法案》，認為會賦予警方更大權力限制和平集會。原定示威活動和平進行，但其後有數百名示威者前往當地警察局，並演變成騷亂。有示威民眾向警察局內投擲煙花等爆炸品、焚燒及塗鴉警車，更與警察發生衝突，事件當中有20名警察受傷，2人傷勢嚴重。鄰近的停車場大樓亦難以悻免，同樣遭暴力示威者破壞，部分車輛及貨車起火。

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布里斯托市長里斯（Marvin Rees）譴責示威者的暴力行為，直指他同樣反對該法案通過，但示威者行為無助阻止法案通過的可能性，甚至間接導致法案通過合法化。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel） 亦指，示威者行為令人無法接受，強調絕不會容忍少數人的暴行。彭黛玲向當日所有維持秩序的警察表達敬意，亦慰問受傷警務人員。當地警察部門指，目前有7人被捕，將有更多人被拘留。

責任編輯：郭麗明