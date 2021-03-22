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【網民熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享

理財智慧 19:29 2021/03/22

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做什麼工作，都要考慮不同因素，例如福利、工時、工資等。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家做月薪二萬二的辛苦工作還是月薪一萬五的舒服工作好。

【網民熱話】每天加班至11時　想辭職但怕被人說是「衰仔」　網民：走得快好世界 【下一頁

樓主指，自己在考慮兩份工作。一，在大公司工作，月薪二萬二，有雙糧和花紅，工作時為早上7時到晚上7時，六天工作，輪休。上班時候十分忙碌，基本上不能停下來。不過進修後可以加工資，大約是二萬五至三萬。

二，在小公司工作，月薪一萬五，只有雙糧，工作時為早上10時到下午5時或6時，五天工作。實際工作時間只一至兩個小時，彈性上班，上司就是老闆。

不少網民認為第一份工作不是人可以做的，大嘆「有錢無命享」。工資相差7千元，卻可以買到自身的健康，他們都建議樓主慎重選擇。而且用時薪計算，第一份工作可能比第二份工作更低。工作時間長，樓主如何進修，又或是找新工作？

雖然很多人拒絕了第一份工作，仍然有網民覺得「後生唔捱，大個左就唔願捱。」，建議樓主趁年輕有資本時去闖一闖。

【延伸閲讀】中年漢失業一年多 原搵月薪2萬尾 感高不成低不就　網民：放下身段揾份較低人工嘅工【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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