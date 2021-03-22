【內銀股】摩通調高全綫內銀股目標價 邊一隻獲投資首選

美國十年期債券息率持續走強 ，資金輪流追入傳統經濟股，近期內銀股表現出眾。摩根大通發表內銀股報告，認為市場轉為看好內銀行業，主要受惠宏觀經濟增長支持，其中資產良好或結構性改善的內銀股自去年10月底第三季業績披露後開始反彈。

摩通表示， 隨著盈利前景改善，料資金將會於今年上半年由高增長及股本回報擴張的內銀轉移至資產負債表具流動性和估值吸引的內銀。該行指，是次的升浪會由周期性復甦帶動，預期宏觀經濟於下半年放慢，繼續看好基本面穩健、結構性改善和股本回報擴張的銀行，首選招商銀行（03968） 、郵儲銀行（01658）和平安銀行。

摩通對內銀股最新投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

該行上調內銀股2020至2022年盈測分別11%、14%及13%，並全綫上調內銀目標價，當中以郵儲行目標價調升最多，由5.2元大升57.7%至8.2元 。另外，摩通將農行投資評級由「中性」上調至「增持」，料農行的資產負債表和強勁存款可受益於較高的市場利率。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧