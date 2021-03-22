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澳洲50年一遇暴雨釀水災 近2萬人要疏散（多圖）

環球社會熱點 18:49 2021/03/22

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澳洲東岸從上周四（18日）開始連日暴雨，引發河道氾濫導致嚴重水災。澳洲多間房屋被淹，超過1.8萬人需要疏散。澳洲當局表示，不排除未來會發佈更多疏散令。澳洲氣象局警告，暴雨情況嚴重，甚至「威脅生命」（life-threatening）。

剝削國際留學生員工 悉尼台式飲品店被罰35萬港元 【下一頁】

澳洲新南威爾斯州（NSW）遭遇50年一遇暴雨，引致悉尼和鄰近地區河道氾濫導致嚴重水災。多間房屋和數木被淹沒，不少地方甚至出現「內海」（inland seas），超過1.8萬人被緊急疏散。

州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）周一（22日）在新聞發佈會上表示，該州已經有38個地方被列為受災地區，已經下達了19個疏散令，不排除未來繼續頒發更多疏散令。澳洲氣象局發言人高汀（Jane Golding）指，部分地區降雨量自周四以來已經接近一米。

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澳洲天文台預計降雨地區將會轉移，雖然受災地區多在中北部海岸，但天文台對新州南部海岸地區發佈了嚴重天氣警告。該州周一北部的內陸地區也出現了強降雨，澳洲氣象局亦警告東部地區，將會出現威脅生命的暴雨及水災。

據悉，澳洲政府會向災民提供一次性財政援助，每位成人可獲1,000澳元（約6,000港幣），兒童則每人400澳元（約2,400港元）。

責任編輯：李俊儀

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