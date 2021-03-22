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【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元

科技 19:08 2021/03/22

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據外電報道，美國德州馬歇爾聯邦法院以陪審團投票結果裁定，蘋果侵害PMC專利權，因此判決蘋果必須賠償總計3.085億美元（約24億港元）。

專利授權業者Personalized Media Communications（PMC）自2015年向蘋果公司（Apple）提出訴訟，指控蘋果iTunes服務至少侵害PMC持有的7項技術專利。據外電報道，美國德州馬歇爾聯邦法院以陪審團投票結果裁定，蘋果侵害PMC專利權，因此判決蘋果必須賠償總計3.085億美元（約24億港元）。

報道指，PMC指控蘋果侵權的專利技術包括：數碼內容資產管理專利，同時也指稱蘋果用於iTunes、App Store，以及Apple Music等服務所使用FairPlay內容管理技術，同樣侵害PMC持有專利。若蘋果再次上訴失敗，則可能讓PMC主張其專利有效，而繼續向其他科技業者提告。

PMC早年向Google、YouTube、串流影音服務Netflix、以及雲端網路技術供應商Akamai等提出有關媒體傳輸專利技術侵權的訴訟。不過Google及YouTube在去年11月由法院裁決勝訴，而PMC向Netflix提訴部分則尚未有裁決出爐。

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不滿裁決結果　將繼續上訴

事實上，雖然早前蘋果曾針對PMC持有專利是否有效，進而向美國專利審判及上訴委員會提出質疑，並且獲得委員會認定PMC部分持有專利無效，但這個判裁定卻在2020年3月由上訴法院推翻，使蘋果再度陷入被PMC訴訟纏身的狀況。

而今次聯邦法院裁決蘋果敗訴，並要求需向PMC支付賠償金，將令蘋果出現不利局面。所以蘋果在後續表達不滿之餘，同時亦表明會繼續提出上訴。

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責任編輯：張寶燕

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