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【置業故事】一直擔心摸頂　遲遲無膽入市　眼見近期樓市「火熱」　最終花985萬買屯門樓

股樓投資 18:34 2021/03/22

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新盤潮帶起的樓市小陽春「撻着」二手市場，令不少原本想「等多等」的買家，也加快入市。中原葉津榮說，屯門卓爾居5座高層C室，實用面積710平方呎，三房套房間隔，上月放盤，原叫價1,050萬元，現減至985萬元易手，實用呎價13,873元。由於成交價低於1000萬元，換言之，在新按保計劃下，買家最高可申請八成按揭。

買家置業故事

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【有相睇】業主高價放盤　企硬無價講　賣樓數日即有人要　全因單位享海天一色靚景！【下一頁

資料顯示，原業主於2001年1月以267萬元一手買入單位，持貨20年轉售，帳面大賺718萬元，物業期內升值約2.7倍。談到近期市況，葉津榮說，剛需購買力積極入市，而卓爾居本月累錄9宗成交，相比上月全月4宗成交，急增逾1倍。 

【有相睇】怕遲買更貴！買家見單位企理有裝修　呎價歷史次高「照撲入市」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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