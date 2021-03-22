  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100名員工、將部分職能移師廣州

股市 18:39 2021/03/22

分享：

有報道指，滙豐裁減香港合規部近100名員工。

HSBC滙豐 （00005） 大手重組業務及裁員減磅，並擬在港推行新一輪裁員行動。《蘋果日報》引述消息報道，滙豐計劃裁減香港合規部門人手，受影響員工人數至少100人，同時會將合規部一半職能轉移至廣州減低成本。滙豐發言人回應查詢時表示不評論。

《蘋果日報》報道，滙豐今早舉行員工大會（town hall meeting），有管理層在會上透露為節省成本，將會展開裁員行動，單計EIR（External Investigative Reporting）部門就裁減50%至60%人手，估計至少超過100人受影響；另有一半合規部職能將移至廣州。

據了解，其實除廣州以外，合規部部分職能亦會由香港、新加坡等市場，移師至其他營運成本較低的東南亞地區，但滙豐今早未有在會議上透露時間表、具體裁員人數及裁員準則等細節。

滙豐在2020年中，重啟因疫情而一度暫緩的裁員計劃，將按照原定計劃在2022年底前，全球裁減3.5萬人。當時有傳媒關注集團會否向香港區員工開刀，管理層僅重申亞洲會是集團未來重點投入資源的地區。

截至2020年底，滙豐香港員工約2.9萬人，恒生銀行 （00011） 佔7,925人。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐總行大廈今起重新投入服務　已進行深層清潔及消毒

【滙豐HSBC】滙豐出售法國業務只剩1潛在買家　早前傳擬以1歐元象徵式收購

金融機構 本地銀行股 裁員 疫情 銀行 滙豐控股（00005） 新加坡 廣州 香港 蘋果日報

上一篇文章

【美股期貨】百度盤前升1%　美長債息1.68厘　納指期貨升0.6%（不斷更新）

下一篇文章

【科技股業績】騰訊小米美團快手今周放榜公佈業績　一文看清券商預測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄395億　超購52倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄395億　超購52倍（不斷更新）
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：升幅機會微
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：升幅機會微
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約250億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約250億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%