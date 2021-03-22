【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地

▲ 有報道指，滙豐裁減香港合規部近100名員工。

HSBC滙豐 （00005） 大手重組業務及裁員減磅，並擬在港推行新一輪裁員行動。《蘋果日報》引述消息報道，滙豐計劃裁減香港合規部門人手，受影響員工人數至少100人，同時會將合規部一半職能轉移至廣州減低成本。滙豐發言人回應查詢時表示不評論。

《蘋果日報》報道，滙豐今早舉行員工大會（town hall meeting），有管理層在會上透露為節省成本，將會展開裁員行動，單計EIR（External Investigative Reporting）部門就裁減50%至60%人手，估計至少超過100人受影響；另有一半合規部職能將移至廣州。

消息：未有裁員計劃細節 受影響員工可自行申請內部空缺

據了解，滙豐今早並未有在會議上透露裁員時間表、裁員人數及裁員準則等細節，但其實除廣州以外，合規部部分職能亦會由香港、新加坡等市場，移師到其他營運成本較低的東南亞地區。

消息又指，受影響員工未必需即時裁走，若內部有其他空缺員工可以自行申請。

滙豐在2020年中，重啟因疫情而一度暫緩的裁員計劃，將按照原定計劃在2022年底前，全球裁減3.5萬人。當時有傳媒關注集團會否向香港區員工開刀，管理層僅重申亞洲會是集團未來重點投入資源的地區。

截至2020年底，滙豐香港員工約2.9萬人，恒生銀行 （00011） 佔7,925人。

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