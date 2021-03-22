  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】每月輕鬆賺14K　可惜無前途　打算投身藝術行業　網民：人生苦短，應該要試！

理財智慧 19:42 2021/03/22

分享：

找新工作除了講究時機，也要看自身條件適不適合轉行，例如學歷、年資等。近日有網民於網上討論區發文，指自己畢業做了一年全職，近日在考慮換工作，詢問大家的意見。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

網民認為轉工後，除了工作內容不同之外，情況和樓主現在的工作差不多。現在也不算是好市，如果樓主有人脈關係的話，也好大機會成功換工作。但他特別提醒樓主，要注意朋友介紹的工作有機會令人難以忍受。考慮到樓主月薪不高，要放棄的東西不多，若想轉行可以再進修一些相關的課程「洗底」。

【美股分析】經濟復甦撞上通脹預期升溫 部份消費股利潤率下降 摩通點評三隻消費股【下一頁

有從事藝術行業的人建議樓主，可以先報非政府組織的相關實習職位。至於再進修就可以再考慮，因為通常做藝術行政需要市場經營的知識多過藝術知識，畢竟真正的藝術是由專業人士負責而不是行政人員。

【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」【下一頁

有人鼓勵樓主：「人生只會一日一日咁消逝，有想做想試嘅就鼓起勇氣去做，唔好俾自己條命白走一趟。」

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

 

畢業 文娛藝術 網上討論區

上一篇文章

【網民熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘

下一篇文章

厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？