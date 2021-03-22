【網民熱話】每月輕鬆賺14K　可惜無前途　打算投身藝術行業　網民：人生苦短，應該要試！

找新工作除了講究時機，也要看自身條件適不適合轉行，例如學歷、年資等。近日有網民於網上討論區發文，指自己畢業做了一年全職，近日在考慮換工作，詢問大家的意見。

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網民認為轉工後，除了工作內容不同之外，情況和樓主現在的工作差不多。現在也不算是好市，如果樓主有人脈關係的話，也好大機會成功換工作。但他特別提醒樓主，要注意朋友介紹的工作有機會令人難以忍受。考慮到樓主月薪不高，要放棄的東西不多，若想轉行可以再進修一些相關的課程「洗底」。

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有從事藝術行業的人建議樓主，可以先報非政府組織的相關實習職位。至於再進修就可以再考慮，因為通常做藝術行政需要市場經營的知識多過藝術知識，畢竟真正的藝術是由專業人士負責而不是行政人員。

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有人鼓勵樓主：「人生只會一日一日咁消逝，有想做想試嘅就鼓起勇氣去做，唔好俾自己條命白走一趟。」

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責任編輯：張瑋婷