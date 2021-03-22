【異動股】長和兩年多以來首次回購 全日逆市升近4%

長和（00001）於上周五（19日）在場內以60.45元至61元回購20萬股，涉資1216.3萬元，為2018年以來首次。長和上周公布業績後，股價一度受壓，周五全日跌4.1%。但回購消息傳出後，今日長和升3.6%，最高曾上試63.2元，收報62.5元，成交6.2億元。

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長和系於2015年重組後，集團大股東李嘉誠與李澤鉅曾多次增持長實（01113），但卻小有回購、增持長和股份，上一次增持是2018年9月。歷年來，長和僅有6次回購約363萬股股份，涉及3.3億元，相對之下，長實的回購規劃達逾80億元。

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近日於長實公布業績後，亦宣佈計劃回購長實股份。料回購完成後，李嘉誠、李澤鉅的持股將會由35.99%增至45.02%。

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