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【異動股】長和兩年多以來首次回購 全日逆市升近4%

股樓投資 18:51 2021/03/22

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長和（00001）於上周五（19日）在場內以60.45元至61元回購20萬股，涉資1216.3萬元，為2018年以來首次。長和上周公布業績後，股價一度受壓，周五全日跌4.1%。但回購消息傳出後，今日長和升3.6%，最高曾上試63.2元，收報62.5元，成交6.2億元。

【港股追蹤】潤啤去年多賺近6成 每股派末期息0.13元人民幣  詳情請看[下一頁]

長和系於2015年重組後，集團大股東李嘉誠與李澤鉅曾多次增持長實（01113），但卻小有回購、增持長和股份，上一次增持是2018年9月。歷年來，長和僅有6次回購約363萬股股份，涉及3.3億元，相對之下，長實的回購規劃達逾80億元。

【小米1810】小米下周一舉行 春季新產品發布會 有網民猜測會推出...  詳情請看[下一頁]

近日於長實公布業績後，亦宣佈計劃回購長實股份。料回購完成後，李嘉誠、李澤鉅的持股將會由35.99%增至45.02%。

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撰文 : 趙家盈

長實集團（01113） 港股 大行報告 增持 成交 回購 李嘉誠 李澤鉅 長實 長和（00001）

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