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【ET講股通】梁耀康：取消SLR的兩種解讀 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:55 2021/03/22

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恒指全日跌105點，收報28885點，主板成交1,342億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股反彈逾1%，惟港股未見受惠，恒指續收於29000關以下。美國聯儲局決定不再延長SLR（supplementary leverage ratio，補充槓桿率），市場有何解讀？

早前由於憂慮疫情，不少美國投資者將錢存放在銀行，為此儲局放鬆要求，希望刺激銀行繼續放水。市場原先預期儲局將延長SLR，惟最終未有如此。市場憂慮將觸發債券沽售潮，令債息向上。惟目前看，債息未有因儲局的新決定而抽升，多家美國大行亦指影響有限。

市場另一解讀則為儲局開始暫停買債的信號，開始部署收水。在美國經濟強勁復甦下，理論上商品價格應受惠，惟實際未見明顯上升趨勢，可見市場正在經濟復甦、通脹預期、利率預期及債息走向之間角力。

燃氣股物管股可留意

港股方面，可留意燃氣股。業績理想的新奧燃氣 （02688） 升2.8%至134.3元，市場憧憬行業重拾增長。展望後市，無論資金投入新經濟股或舊經濟股，相信燃氣股皆可獲支持。

物管股亦可留意。業績理想的雅生活 （03319） 升7.9%至31.4元。碧桂園服務 （06098） 升2.1%至69.2元，若能保持業績增長勢頭，股價相信仍有機會破頂。惟高位調整已大的雅生活，值博率相信高於碧桂園服務。

資金亦追捧生物科技股，惟只宜小注跟進。

【「ET講股通」問股環節，包括︰阿里巴巴、九毛九、銀城生活、建滔積層板、長實︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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