【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）

▲ Starbucks推出Happy Tuesday手調飲品優惠，顧客於指定星期二到全線香港和澳門分店，即可以HK$20 購買指定中杯裝手調飲品一杯。（Starbucks提供圖片）

香港星巴克（Starbucks）於3月至5月期間推出多項獎賞優惠，包括Happy Tuesday手調飲品優惠，顧客於指定星期二到全線香港和澳門分店，即可以HK$20 購買指定中杯裝手調飲品一杯。

【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠 平日入場門票4折 只需198元

【支持小店】 OpenRice夥Visa推餐飲優惠 消費滿200元最多享75折

Happy Tuesday 手調飲品優惠只適用於2021年3月23、30日及4月6、13日四個指定的星期二，3月23日的指定手調飲品包括冰搖蜜桃啫喱綠茶、雲呢拿杏仁奶咖啡、抹茶忌廉星冰樂。當天購買任何指定手調飲品，更可獲得不同的額外飲品、食品獎賞，於之後的星期三至星期一使用。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外，即日起至4月19日，新登記會員更可享10個限時額外迎新獎賞，包括手調飲品、食品和商品折扣獎賞。此外，會員凡於3月30日至5月25日購買指定的咖啡（250克）1包，即可獲E-stamp 1個。集齊3個E-stamps就可享HK$50咖啡豆折扣獎賞1個，有效期為獲享獎賞當日起計30天。

除了咖啡，即日至4月6日購買全新指定商品系列的商品兩件，即可獲贈指定商品一件。指定系列包括2021 - 櫻之花見系列、2021 - 星巴克50週年系列、2021 - Starbucks X 3.1 Phillip Lim 系列。

【復活節】荃灣廣場打造綠色戶外園藝區 4月購物禮遇回贈高達800元

責任編輯：朱悅瀅