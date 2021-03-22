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【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出24小時極速送服務 主打外賣及生活雜貨

股樓投資 18:59 2021/03/22

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本地媒體引述消息指，網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137) 傳部署擴大陸路送遞服務，計劃由4月起推出24小時送遞服務HKTVExpress（極速送）。新服務將提供生活雜貨及外賣送遞服務，以一小時內快速送貨為目標。傳公司目前正收集商戶對於新服務的意向。香港電視今日跌0.4%，收報13.04元。

【大行點睇】招行去年純利升近5% 獲大摩上調目標價至73元  詳情請看【下一頁

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消息指，新服務歡迎任何類別的零售店舖，包括現時未加入HKTVmall的商戶參與，並估計有90%的HKTVmall O2O店參與。和過往HKTVmall採用「集運」形式，客人可在多個商戶購物不一樣，客戶在極速送服務下相信只能選擇一間店舖購物。客人在HKTVmall極速送下單後，商戶在其應用程式頁面確認訂單並執拾貨品，送遞員會在25分鐘內到達店舖，35分鐘內將訂單送到客人手上。

新服務將連結用戶及其兩公里內的零售店，提供的服務範圍包括生活雜貨、外賣直送、外賣自取和街市等。有傳為吸引商戶參加，服務推出初期，公司不會像HKTVmall般收取1.8萬元年費。首3個月亦以低佣招倈，港視收取15%佣金，合約餘下時間則收25%佣金，佣金率較HKTVmall 平台為低。

早於年初，港視已透露今年將會推出多個新業務，包括預約的士服務，海外派遞、二手商品市場業務，及為客戶提供電子商貿方案的Shoalter等。
　

【小米1810】小米下周一舉行 春季新產品發布會 有網民猜測會推出...  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

foodpanda 香港電視（01137） 港股

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