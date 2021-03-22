【iBond】兩專家料明年通脹升2% 追貼iBond兩厘保底息

▲ 花旗及上商專家齊料，明年通脹升2%，追貼iBond兩厘保證息率。

統計處剛公布2月份整體消費物價指數（CPI）僅升0.3%，遠較1月份的1.9%升幅為低，且遠遜於市場預期。若剔除紓困措施等影響，2月份的基本通脹則負0.1%。而專家亦爭相下調CPI預估，因第4波疫情未止，社交距離等辣招暫難大舉放寬，有礙消費市道等，上商研究部主管林俊泓料，疫後爆發的積壓消費，以至經濟復甦等仍待觀望，料今年全年CPI回升1.5%，明年則由原先預計錄得2.5%漲幅，現調低至2%。

港元短存年息，回報率高於iBond【下一頁】

要是市面在疫後作報復式消費，在低基數效應，疊加美債息又直逼1.7厘，引發惡性通脹下，將刺激明年本港通脹或升2%，追貼通脹掛鈎債券（04239）的兩厘包底息。iBond今天（3月22日）逆市升0.1%，收報104.8元。此外，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，本港今年CPI料升1.7%，明年再升2%。而今明兩年本港的實質經濟增長（GDP）則分別有4%、以及4.5%升幅。但林俊泓較保守，預期今年GDP升3.2%，明年僅上揚2.6%。

另方面，財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

而今年再推的iBond，若墊底息有兩厘，遠勝一年港元定期存款息最高僅0.7厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪