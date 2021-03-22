  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond】兩專家料明年通脹升2% 追貼iBond兩厘保底息

Hot Talk 18:06 2021/03/22

分享：

花旗及上商專家齊料，明年通脹升2%，追貼iBond兩厘保證息率。

統計處剛公布2月份整體消費物價指數（CPI）僅升0.3%，遠較1月份的1.9%升幅為低，且遠遜於市場預期。若剔除紓困措施等影響，2月份的基本通脹則負0.1%。而專家亦爭相下調CPI預估，因第4波疫情未止，社交距離等辣招暫難大舉放寬，有礙消費市道等，上商研究部主管林俊泓料，疫後爆發的積壓消費，以至經濟復甦等仍待觀望，料今年全年CPI回升1.5%，明年則由原先預計錄得2.5%漲幅，現調低至2%。

港元短存年息，回報率高於iBond【下一頁

要是市面在疫後作報復式消費，在低基數效應，疊加美債息又直逼1.7厘，引發惡性通脹下，將刺激明年本港通脹或升2%，追貼通脹掛鈎債券（04239）的兩厘包底息。iBond今天（3月22日）逆市升0.1%，收報104.8元。此外，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，本港今年CPI料升1.7%，明年再升2%。而今明兩年本港的實質經濟增長（GDP）則分別有4%、以及4.5%升幅。但林俊泓較保守，預期今年GDP升3.2%，明年僅上揚2.6%。

另方面，財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

而今年再推的iBond，若墊底息有兩厘，遠勝一年港元定期存款息最高僅0.7厘。

相關文章：【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.45厘 中小行息率3連加冀追落後

【iBond】iBond料保持兩厘保底息 銀行界料丁財兩旺

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

國債 美國 新冠肺炎疫情 iBond 通脹債券 通脹 債券

上一篇文章

【恒指夜期】滙豐倫敦高港0.7%　夜期升57點（不斷更新）

下一篇文章

【股票推介】石Sir今日推介股票表現速睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【新股IPO】百度9888獲40萬人認購、凍資1585億 一手中籤率15%（附分配結果）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄395億　超購52倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄395億　超購52倍（不斷更新）
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：升幅機會微
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：升幅機會微
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約250億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約250億元、超額認購近61倍（不斷更新）
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%
【小米手機】小米「BIG NEWS」揭盅！3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會　小米升近2%