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曾淵滄：平衡土地供應與樓價

股樓投資 17:49 2021/03/22

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過去許多年，政府土地五五分配，50%建私宅，50%建公共房屋。現在，林鄭月娥改為七三分配，70%建公共房屋，僅30%建私宅。從去年至今，政府的土地供應上已經可以清楚的看到這個新政策。也許，為了加快將來讓更多人買得起樓，政府土地供應會從七三分配改為八二分配，甚至改為九一分配，全面學習新加坡。新加坡政府的土地幾乎只有10%賣給地產商建私宅，餘者全用來建組屋，即香港的居屋。因此，目前新加坡90%的家庭擁有自置的居所，85%的人口住在組屋，真正的安居樂業。
很有可能，將來香港房屋政策會走的方向，就是全面新加坡化。當有一天，香港特區政府隨時想徵收土地就徵收土地，目前那些擁有大量農地的地產商，很肯定地不可能像過去那樣，慢條斯理地與特區政府商討補地價的事，而是乖乖地接受特區政府提出的條件完成補地價。否則，很可能變成補地價不成之後，土地招特區政府動用土地徵收法去收。當年，新加坡的李光耀基本上也是經常性地動用土地徵收法，把大量的農地收回建組屋。
不過，不論是目前的新加坡政府或是將來的香港特區政府，都要小心地平衡土地供應與樓價的關係。因此，人人都明白，要鼓勵置業，要鼓勵人們買樓，樓價必須維持向上升的趨勢，最理想的情況是慢慢地升，也因此，估計目前的各種各樣辣招稅都會保留很長的一段日子，也因此，內地富豪已將辣招稅當成常態。

本文節錄自700期WEALTH 置業安居

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撰文 : 曾淵滄

欄名 : 置業安居

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