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事隔近10年　證監會取得創板股份百齡前高層取消資格令

股市 17:48 2021/03/22

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事隔近10年　證監會取得創板股份百齡前高層取消資格令

證監會公布，前創業板股份百齡國際13名前董事的法律程序中，原訟庭針對百齡前行政總裁胡東光、前執行董事郭萬達，發出取消資格令，胡東光和郭萬達除非獲法庭許可，3年內不成為任何香港法團董事，直接或間接參與管理。證監會表示，針對百齡其他前董事的法律程序仍在進行中。

證監會表示，經調查發現，百齡2009年以1.9億港元收購濟寧港寧紙業51%股權後，後者在2010年、2011年均未能實現收購條款所訂必須達到的溢利金額水平，故賣方須按溢利擔保向百齡支付相關差額。

百齡前主席兼執行董事黃錦亮在2011年3月至2012年3月期間代表百齡與賣方簽訂三份確認函，協定（除其他事項外）延遲賣方支付溢利擔保款項。

黃錦亮在2012年6月代表百齡簽訂另一確認函，藉此協定百齡會放棄賣方所結欠的約3,010萬元溢利擔保金額，但確認函並未獲得百齡董事會批准。

胡東光和郭萬達承認曾容許黃錦亮為了「個人利益或其他別有用心目的」，主導和控制公司事務及董事會，疏忽或忽略履行他們作為百齡的董事責任。

百齡2000年8月在香港創業板上市，2016年10月被聯交所取消上市地位。

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編輯：麥德銘

港股 創業板 創業板 證監會

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