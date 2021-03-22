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【業績｜物管股】碧桂園服務去年多賺61%末期息21.87分人幣　冀今年營收增5成以上（第二版）

股市 23:02 2021/03/22

分享：

碧桂園服務去年多賺61%　末期息增44％至21.87分人幣

碧桂園服務 （06098） 去年盈利按年升60.8%至16.7億元（人民幣，下同），派末期息21.87分，按年增44.5%。期內，碧桂園服務收入增加61.7%至156億元，毛利率升2.4個百分點至34%。碧桂園服務今日收報69.2港元，升2.1%。

碧桂園服務總裁李長江表示，2021年至2025年的5年計劃為實現千億營收，冀今年的收入及盈利均可增長逾50%以上。他又指，社區增值服務今年續倍增「不好說」，但該業務有多條產品綫，對未來發展有信心。

期內，去年基礎物業管理服務收入按年增49.7%至86.1億元，佔總收入比例下降至約55.2%，毛利率上升4.5個百分點至34.6%；社區增值服務增1倍至17.3億元；非業主增值服務收入跌3.7%至13.7億元。

截至去年底止，集團除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積約3.8億平方米，物業服務合同管理面積8.2億平方米。而「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

（第二版新增管理層）

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編輯：袁諾曦

港股 碧桂園服務（06098） 物業管理股 碧桂園

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