  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國民間自發推動接種 冬甩店向已打疫苗人士送冬甩

環球社會熱點 18:47 2021/03/22

分享：

美國新冠疫苗接種計劃如火如荼，除了美國政府大力呼籲，民間亦自發推動接種，有連鎖冬甩專門店為鼓勵民眾接種疫苗，向已接種新冠疫苗人士贈送免費冬甩，措施會維持至年底。該冬甩專門店表示，希望盡力引起民眾關注，前往接種新冠疫苗。

美國連鎖冬甩店Krispy Kreme宣佈從周一（22日）開始，所有已接種疫苗人士，皆可以憑接種卡到位於全國41個州，共369間分店免費領取原味冬甩（Original Glazed Doughnut）一個。民眾可以在今年接下來的任何時間到店領取冬甩。

美國與加墨兩國達成協議　提供400萬劑阿斯利康疫苗 【下一頁】

Krispy Kreme巿場推廣總監Dave Skena表示，現時並非每個人都有機會接種疫苗，希望人們能夠珍惜機會。他解釋，之所以決定優惠期維持近一年，是希望每個人都能夠有機會從接種疫苗中得益。

據悉，Krispy Kreme為鼓勵員工接種，特別設立「接種假」，為前往接種疫苗的員工支付最多4小時的薪金。

政府及民間積極推動下，美國疫苗接種進度理想，總統拜登（Joe Biden）上任時定下上任100日內接種1億劑的目標，結果僅花58日便達標。截至周日，美國平均每100人獲接種37劑疫苗，比率之高屬世界前列。

責任編輯：李俊儀

相關文章

英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題
今日
英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題
印度官員斥破爛牛仔褲邪惡 網民出圖反駁（附組圖）
今日
印度官員斥破爛牛仔褲邪惡 網民出圖反駁（附組圖）
亞特蘭大死者兒子眾籌生活費 獲捐超過2千萬
今日
亞特蘭大死者兒子眾籌生活費 獲捐超過2千萬
從不諳英文到競逐地方議席 女脫北者在英國重獲新生
今日
從不諳英文到競逐地方議席 女脫北者在英國重獲新生
美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人
今日
美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人
傳染病 新冠肺炎疫情 零售 美國 疫苗

上一篇文章

澳洲50年一遇暴雨釀水災 近2萬人要疏散（多圖）

下一篇文章

幾時唔洗戴口罩？ 專家指恐怕最少要幾年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間18:00）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因