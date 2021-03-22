美國民間自發推動接種 冬甩店向已打疫苗人士送冬甩

美國新冠疫苗接種計劃如火如荼，除了美國政府大力呼籲，民間亦自發推動接種，有連鎖冬甩專門店為鼓勵民眾接種疫苗，向已接種新冠疫苗人士贈送免費冬甩，措施會維持至年底。該冬甩專門店表示，希望盡力引起民眾關注，前往接種新冠疫苗。

美國連鎖冬甩店Krispy Kreme宣佈從周一（22日）開始，所有已接種疫苗人士，皆可以憑接種卡到位於全國41個州，共369間分店免費領取原味冬甩（Original Glazed Doughnut）一個。民眾可以在今年接下來的任何時間到店領取冬甩。

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Krispy Kreme巿場推廣總監Dave Skena表示，現時並非每個人都有機會接種疫苗，希望人們能夠珍惜機會。他解釋，之所以決定優惠期維持近一年，是希望每個人都能夠有機會從接種疫苗中得益。

據悉，Krispy Kreme為鼓勵員工接種，特別設立「接種假」，為前往接種疫苗的員工支付最多4小時的薪金。

政府及民間積極推動下，美國疫苗接種進度理想，總統拜登（Joe Biden）上任時定下上任100日內接種1億劑的目標，結果僅花58日便達標。截至周日，美國平均每100人獲接種37劑疫苗，比率之高屬世界前列。

責任編輯：李俊儀