網友年近30 被親友質問為何未結婚 對群衆壓力深感困擾 大嘆：' 「結不結婚不是私人事？」

在自由戀愛的風氣、概念底下，戀愛似乎是兩個人的私事，但當到達談婚論嫁的時候，似乎就不是這麽的簡單。有網友指自己踏入30歲後不斷給身邊的長輩及朋友質問，何時才打算結婚，令他大嘆為什麽自己的婚事會引來親朋好友的極大關注。

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不少網友認為這與社會的意識形態有關，或許在傳統概念當中，30歲還未成婚會被視爲失敗者，因此親友或長輩會對此特別關心。另外，有網友也認為，婚姻與一名男士是否有能力養起家庭有關，例如有沒有物業，或工資等。

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樓主對以上的社會標籤其實不太認同，因此感到一定壓力，不過有網友就勸樓主不要太過介懷旁人的批評，畢竟不同人在婚姻上都有不同目標，所以還是認清自己的追求為上，準備結婚又或者未有打算結婚的你又有何想法？以下是一些網民的反應（見組圖），各位讀者又可以藉此探索一下相關問題。

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責任編輯：翁嘉陽