幾時唔洗戴口罩？ 專家指恐怕最少要幾年

新冠疫情全球肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗，以達至群體免疫，讓市民生活盡快重拾正軌。但有流行病學家表示，最少需要數年才會恢復正常生活，因此市民或需好幾年時間佩戴口罩及保持社交距離。

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英國公共衛生部免疫部門主管拉姆齊（Mary Ramsay）表示，市民已習慣於公眾場所配戴口罩及保持社交距離等相對溫和的防疫措施，甚至習慣戴口罩生活，而且這些措施亦無阻重啟經濟活動。她相信於未來數年，最少待其他國家完成為國民接種新冠疫苗，全球確診數字明顯減少，英國才會逐步恢復正常生活。

此外，拉姆齊指若要重新舉行大型公開賽事，需要進行仔細監察以及制定清晰指引以確保觀眾及工作人員安全。

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英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）於較早前亦表示， 希望透過簡單的防疫措施如洗手、配戴口罩、適時追蹤病毒及進行檢測，為所有人接種疫苗，務求成功在夏天前控制新冠肺炎疫情。

首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）稱，如果冬天再度爆發新冠肺炎疫情，某些情況下可能需要戴口罩，市民亦會自覺與他人保持社交距離。

責任編輯：郭麗明