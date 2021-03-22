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【新股IPO】新股熱潮不再？　今年約3成新股首日跌穿招股價

新股IPO 17:32 2021/03/22

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本港新股熱潮有減退跡象，新股上市首日大漲的好日子可能快將結束。根據彭博統計，今年13宗集資規模逾1億美元的IPO，約三成上市首日跌穿招股價，今年新股上市首日的漲幅也不及去年，漲幅中位數從去年的5.7%降至了2.1%。

諾輝健康6606首掛升2.15倍、表現更勝快手　每手帳面賺逾2.8萬元【下一頁】

雖然快手 （01024） 及諾輝健康 （06606） 2月上市首日仍有逾一倍升幅，但其他新股的表現已太不如前，上周上市的朝雲集團 （06601） 上市首日曾挫兩成。另外，截至下午5時20分，明星新股百度 （09888） 在富途暗盤報254元，較定價升不足1%。

分析指出，新股熱潮冷卻部分原因是資金由估值高企的科技和醫療股轉向此前備受冷落的舊經濟股。另外，投資者憂慮中國收緊政策亦抑制投資者對新股的風險偏好，特別是知名度較低的新股。

未來資產環球投資（香港）的基金經理Joohee An指出， 去年大多數IPO的表現確實非常非常強勁，但預計今年好景不常，因為市場流動性「不會像過去那樣充沛」。

港滙近期轉弱，最新報7.765。金管局總裁余偉文此前在電台節目表示，近期港滙稍為轉弱，出現資金流走，主要因為早前有內地新股IPO，在港上市集資後，將資金兌換到內地發展，強調與中央修改本港選舉制度並無關係。

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編輯：吳敏芳

經濟 百度集團—SW（09888） 諾輝健康—B（06606） 快手—W（01024） 香港 港股 IPO

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