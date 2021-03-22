【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘

市道不好，因為財政問題，近年有不少人打消了生子的念頭。近日有網民於網上討論區發文，疑惑為什麼同事月薪不高，仍然生了兩個小朋友。

樓主奇怪，同事月薪只有3至4萬，而妻子沒有收入，與家傭同住公屋，不能理解他仍然生兩個子女的決定。

大多數網民都認為是因為公屋租金便宜，每月只需交一至兩千元；而私樓就租金一萬起跳。租金差距令網民大嘆：「生多個都綽綽有餘」。就是因為公屋才可以生小朋友，住私樓花費更大，想有餘錢去生兒育女更加不可能。

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而且有人指這是心態問題，從古至今都有一句話：「窮有窮養，富有富養。」網民分析，一個小朋友一個月大約花費3千元，兩個就6千元，加上家傭工資6千元，水電雜費3千元，才用了一萬五。他反問：「二萬五都唔夠兩夫妻用一個月？」除非同事十分「大洗」，否則剩下的金錢都足夠他們生活，甚至可以用來存款。

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責任編輯：張瑋婷