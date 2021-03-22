【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法

被傳媒稱「Twitter治國」的美國前總統特朗普，自從國會山莊騷亂事件後，遭到Facebook、Twitter等社交網絡平台封殺，失去了網上話語權。 不過，據特朗普競選團隊顧問積臣米勒（Jason Miller）指，特朗普將在未來兩、三個月，以自己建立的社交媒體重返網路平台。

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據 Fox News報道，米勒於21日透露，特朗普可能會在未來的兩三個月內重返網絡世界，而且是用自己的社交平台。米勒認為此舉將重新定義社交玩法 (completely redefine the game)，大家亦會翹首以待，預料會有數以百萬計的用戶參與。但米勒未有透露更多關於新社交網絡平台的資料。

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特朗普的Twitter帳號曾有8800萬名追蹤者，常以此發表人事變動或重大政策調整，又會抨擊自己的批評者。不過今年1月初，其支持者闖入美國國會大樓演變成騷亂，特朗普被指有份煽動，之後就遭到Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等其他主要社交平台暫時或永久封號。

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責任編輯：陳楚琨

