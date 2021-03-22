【重返戰場】特朗普擬開創自家社交平台　料三個月內登場

▲ 曾任美國特朗普競選團隊顧問的Jason Miller近日向媒體透露，特朗普正密鑼緊鼓地籌備推出自家社交平台，預料兩至三個月內就會再重返社交平台戰場。

美國前總統特朗普在卸任後被Twitter等多個社交平台封殺。曾任美國特朗普競選團隊顧問的Jason Miller近日向媒體透露，特朗普正密鑼緊鼓地籌備推出自家社交平台，預料兩至三個月內就會再重返社交平台戰場。

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Miller向美國霍士新聞透露，特朗普早前在其位於佛羅里達州的海湖莊園與一眾高級商界人士會面，談及正研究推出自家社交平台，重新返回大眾和媒體的視線，並預計會有數以千萬計的人想加入該平台。Miller表示，特朗普更會重新定義社交平台的遊戲玩法 （completely redefine the game），但目前無法提供更多細節。

一直活躍社交平台的特朗普，經常在Twitter上公布新政策和決定，以及反擊批評者。不過在今年初其支持者闖入美國國會大樓後，他一直被指煽動鼓吹暴力，及後Twitter永久將其帳號停用。多個社交平台如Facebook、YouTube、Instagram及Snapchat等，都跟隨Twitter腳步，將特朗普的社交平台暫時或永久封殺。

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責任編輯：曾曉汶