【名人金句】契媽Cathie Wood：指數是史上最龐大的資本錯置之一

人稱「女版巴菲特」的Cathie Wood於金融界打滾30多年，在AllianceBernstein打理逾50億美元的資產。她在2014年毅然辭職，創辦方舟投資管理公司（ARK Investment Management LLC）。



她一開始推出首隻主動型交易所交易基金 (ETF)，即ARKK，其後推出了另外四隻主動型ETF，全部皆由她自己管理。今年2月中旬時，資產管理規模由一年前的30多億美元，增長20多倍至600多億美元。



2016年，Cathie Wood獲得了Markets Media頒發的「金融界女性——傑出貢獻獎」。2018年，彭博社的編輯通過選她為第二位年度彭博50強名單，以表彰她的身份。2019年，《財富》雜誌將Cathie Wood評入其獨家專家圓桌會議：《年度財富投資者指南：2019年來自財富雜誌的專家的最佳投資建議》中。

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本文節錄自700期理財智慧