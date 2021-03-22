有借有還！4大購買稅貸產品注意事宜你要知

忙於購買「扣稅三寶」之際，各位納稅人不要忘記2019/20稅務年度的交稅事項尚未完結！現時各大銀行推出貸產品，其年利率和還款期較低、短，以下整合了有關稅貸的4大注意事項，讓大眾在選擇時多份留意。惟在作出決定前，各位要謹記凡事量力而為，有借有還！

2020/21稅務年快結束！認識「扣稅三寶」齊做慳稅市民：【下一頁】

一、要留意實際年利率（APR）

在稅貸時，市民須先關注實際年利率，因為這已包含所有由銀行推出的現金回贈、免息期及手續費等項目，能直接得知利息高低及實際還款金額。

二、小心閱讀利息條款

一般而言，低息貸款均有指定貸款額，銀行設定某個金額才讓貸款人享用指定的低息優惠，故市民需要留意提早還款的罰息，以及是否需要退還或償還相等於回贈和優惠的金額。

怎樣把握投保時機? 一文看清購買產品、報稅等注意事宜：【下一頁】

三、稅貸不限於交稅

稅務貸款的利息一般都會較私人貸款低，故部分人士當作其他用途，如借稅貸投資等。但稅貸還款期比較短，所以申請時要記得量力而為，衡量一下自己有沒有足夠還款能力！



四、信貸評級影響低息優惠

銀行一般參考申請者的信貸評級去決定是否批出貸款，一旦批出後，銀行亦會根據你的信貸評級狀況，去考慮是否向你提供最低息優惠。如果信貸評級不太好，即使借到貸款，亦未能享用低息優惠或免息期。

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稅務注意事項：

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責任編輯：潘曉豐