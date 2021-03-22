【大行報告】里昂力撐永升生活服務 指遭沽空機構嚴重低估 上調投資評級至「買入」

里昂發表研究報告指，永升生活服務（01995）遭沽空報告指其增長的主因是收購公司以及關連公司收入，帶動突然之盈利改善，上述說法是嚴重低估其強大的物管併購整合力和強勁的業主增值服務推動力，以及關連交易的可控能力 。該行建議，可以市盈增長率比較同業不同增長動力情況，並將其評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價維持25.9元，與現價計，潛在升幅37.2%。

大行給予永升生活服務投資評級及目標價﹕

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上周四（18日）沽空機構GMT Research Limited（GMT）發表報告，對永升的財務表現作出若干猜測，翌日（19日）公司向投資者召開電話會議，董事會強烈否認報告中包含的猜測，認為其並不准確且存在誤導，並針對GMT對於公司關聯交易指控及青島雅園利潤增加問題逐一解釋。

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記者﹕郭秀慧