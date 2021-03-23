【電子煙監管】思摩爾國際收跌27%、監察規管對中國業務的潛在影響　大和：實際財務影響有限（第三版）

▲ 【電子煙監管】思摩爾國際瀉四成、內地擬加強監管電子煙 大和：實際財務影響有限

內地收緊對電子煙監管，北水愛股的電子煙股思摩爾國際 （06969） 股價受重創，曾跌四成，低見40元。券商大和資本認為，電子煙修例後，將會令思摩爾國際內地業務的毛利率下降，但基於來自內地的銷售額只佔思摩爾國際兩成，預期短期會對思摩爾國際股價構成壓力，惟新監管反映內地願意電子煙行業長遠能健康發展，因此相信長線可消除困擾思摩爾國際股價的負面因素。

思摩爾國際周一收跌27%，報48元，成交86.5億元。思摩爾國際收市後發公告，指無法核實或了解監管當局在電子煙方面任何立法計劃或執行政策詳情，惟將會監察有關情況及其對公司旗下中國業務之潛在影響。

大和指，現時內地電子煙增值股只有13%，較傳統煙草行業的總稅率50%為低，雖然目前要評估對思摩爾財務的實際影響維時尚早，但相信實際影響仍有限。大和維持思摩爾國際目標價90元，評級「增持」。

思摩爾國際早前發新股集資46億元，詳見【下一頁】

「儘管零售價可能上升，基於內地電子煙滲透率低，不預期內地電子煙需求會明顯減弱。」

該行解釋：（1）內地收入去年料僅佔思摩爾總收入兩成；（2）若稅率增加，電子煙零售價料可調高4至6倍，故可將額外成本轉嫁；（3）電子煙客戶對價格的敏感性不高，因此即使成本上升，電子煙需求料仍在；（4）監管帶來的成本上升壓力，大部分料由品牌擁有者承擔。

大和表示，大部分國家已對電子煙監管有全面框架，中國只是追上步伐，而加強監管對行業持續發展是必需的，有效推動產品質素、市場推廣及小眾的保護，長遠有助加快市場整合，汰弱留強下將利好思摩爾國際等行業龍頭，提升思摩爾國際的盈利增長可見度。

中金早前亦唱好思摩爾國際，詳見【下一頁】

電子煙中概股霧芯科技（美︰RLX）為思摩爾國際其中一名主要客戶，經營電子煙品牌「悅刻」。霧芯科技周一收市瀉47.6%，收報10.2美元。至於中煙 （06055） 曾升15%，高見21.5元。

工業和信息化部、國家煙草專賣局周一公布，為加強對電子煙等新型煙草製品監管，研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，社會公開徵求意見。附則中增加一條，作為第65條，指「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

意見提出，將電子煙等新型煙草製品參照《實施條例》中關於捲菸的有關規定執行，將大幅度提升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品質量安全風險、虛假廣告等問題，切實保障消費者合法權益。

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（第三版加入思摩爾公告，第二版加入大和意見）

編輯：陳韻妍