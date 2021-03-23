【電子煙監管】思摩爾國際收跌27%、內地擬加強監管電子煙　大和：實際財務影響有限（第二版）

▲ 【電子煙監管】思摩爾國際瀉四成、內地擬加強監管電子煙 大和：實際財務影響有限

內地收緊對電子煙監管，北水愛股的電子煙股思摩爾國際 （06969） 股價受重創，曾跌四成，低見40元。券商大和資本認為，電子煙修例後，將會令思摩爾國際內地業務的毛利率下降，但基於來自內地的銷售額只佔思摩爾國際兩成，預期短期會對思摩爾國際股價構成壓力，惟新監管反映內地願意電子煙行業長遠能健康發展，因此相信長線可消除困擾思摩爾國際股價的負面因素。思摩爾國際收跌27%，報48元。

大和指，現時內地電子煙增值股只有13%，較傳統煙草行業的總稅率50%為低，雖然目前要評估對思摩爾財務的實際影響維時尚早，但相信實際影響仍有限。大和維持思摩爾國際目標價90元，評級「增持」。

思摩爾國際早前發新股集資46億元，詳見【下一頁】

「儘管零售價可能上升，基於內地電子煙滲透率低，不預期內地電子煙需求會明顯減弱。」

該行解釋：（1）內地收入去年料僅佔思摩爾總收入兩成；（2）若稅率增加，電子煙零售價料可調高4至6倍，故可將額外成本轉嫁；（3）電子煙客戶對價格的敏感性不高，因此即使成本上升，電子煙需求料仍在；（4）監管帶來的成本上升壓力，大部分料由品牌擁有者承擔。

大和表示，大部分國家已對電子煙監管有全面框架，中國只是追上步伐，而加強監管對行業持續發展是必需的，有效推動產品質素、市場推廣及小眾的保護，長遠有助加快市場整合，汰弱留強下將利好思摩爾國際等行業龍頭，提升思摩爾國際的盈利增長可見度。

中金早前亦唱好思摩爾國際，詳見【下一頁】

電子煙中概股霧芯科技（美︰RLX）為思摩爾國際其中一名主要客戶，經營電子煙品牌「悅刻」。霧芯科技周一收市瀉47.6%，收報10.2美元。至於中煙 （06055） 曾升15%，高見21.5元。

工業和信息化部、國家煙草專賣局周一公布，為加強對電子煙等新型煙草製品監管，研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，社會公開徵求意見。附則中增加一條，作為第65條，指「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

意見提出，將電子煙等新型煙草製品參照《實施條例》中關於捲菸的有關規定執行，將大幅度提升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品質量安全風險、虛假廣告等問題，切實保障消費者合法權益。

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（第二版加入大和意見）

編輯：陳韻妍