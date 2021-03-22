【理財智慧】「綠置居」5月接受申請 啟鑽苑最低首期6萬上車

房委會於3月15日通過「綠置居」的平均售價和銷售安排，以及在同一銷售計劃下發售「租置計劃」的銷售安排。「綠置居2020／21」預計於5月開始接受申請，7至8月進行攪珠，並於9至10月開始揀選單位。

本年度的「綠置居」，可選擇的屋苑包括鑽石山啟鑽苑的2112個單位，實用面積由17.1平方米至44.7平方米；柴灣蝶翠苑七個單位及青衣青富苑516個單位，實用面積由17.4平方米至17.6平方米。另有2019年被收回的「綠置居」以及 約800個「租置計劃」回收單位可供選擇。

最受矚目的鑽石山啟鑽苑售價為118萬至385萬元，為市價的五折出售，申請者最低只需付約6萬元首期便能上車。

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本文節錄自700期理財智慧