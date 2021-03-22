  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】「綠置居」5月接受申請 啟鑽苑最低首期6萬上車

名人薈萃 19:20 2021/03/22

分享：

房委會於3月15日通過「綠置居」的平均售價和銷售安排，以及在同一銷售計劃下發售「租置計劃」的銷售安排。「綠置居2020／21」預計於5月開始接受申請，7至8月進行攪珠，並於9至10月開始揀選單位。
本年度的「綠置居」，可選擇的屋苑包括鑽石山啟鑽苑的2112個單位，實用面積由17.1平方米至44.7平方米；柴灣蝶翠苑七個單位及青衣青富苑516個單位，實用面積由17.4平方米至17.6平方米。另有2019年被收回的「綠置居」以及 約800個「租置計劃」回收單位可供選擇。
最受矚目的鑽石山啟鑽苑售價為118萬至385萬元，為市價的五折出售，申請者最低只需付約6萬元首期便能上車。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

本文節錄自700期理財智慧

 

房委會 綠置居 銷售安排 蝶翠苑 財務自由

上一篇文章

【公屋裝修】年輕愛侶花40萬裝修　築人生第一個愛巢　443呎公屋變日式療癒家居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？