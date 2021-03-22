【大行報告】富瑞調升恒指目標價至32500點　美債息更陡峭利好銀行股

▲ 富瑞調升恒指目標價至32500點

美國債息近期反覆向上，港股向上動力欠奉，處在28000至29000水平橫行。券商富瑞表示，恒指將逐步擴容，中資公司在恒指的佔比將會提升，而且預期中國盈利周期將迎來頂峰下，恒指的本益成長比（PEG）及周期调整市盈率（CAPE）仍不算貴，故在環球資產配置上維持看好恒指，並將恒指目標價由32000點調升500點，至32500點。

大摩吹奏摩笛，上調年底恒指目標價5.7%，看【下一頁】

美國聯儲局於議息議後強調無意在2023年之前加息，惟似乎無助債市拋售，美債息一度升至1.7厘水平。富瑞認為，國債的拋售為現代歷史中最具戲劇性的事件，收益曲綫趨「熊」的陡峭已經鎖定，皆因儲局承諾了平均通脹目標，以及市場對通脹上升的預期。

富瑞指出，自3月初發表報告以來，美國債息上升了約50個基點，但HIBOR仍然保持平穩，香港經濟亦經常賬戶盈餘，金管局的總結餘更接近歷史新高，事實上，1月的M1按年大增98.4%。該行認為，美債收益曲綫更陡峭為香港上市銀行股的好消息。

另一方面，該行預期中國今季GDP將會按年增加18%，無疑達到中國盈利周期的頂峰，而好消息是港股仍未完全反映疫情後的反彈。

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編輯：袁諾曦