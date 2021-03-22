【消費優惠】Frozen夢幻特展3月購票優惠高達40元　兼送迪士尼禮品

▲ Frozen夢幻特展今日起至3月31日可以優惠價158元，購買3月及4月星期一至五之門票。（Frozen夢幻特展提供圖片）

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》於3月特別推出快閃3重大獎賞，今日起至3月31日可以優惠價158元(原價成人198元 / 特惠178元)購買3月及4月星期一至五之門票，4月2、5及6日除外。另外滿500元即可獲贈迪士尼禮物乙份，包括保溫杯、背囊及收納袋隨意挑選。

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此外，已購票未入場人仕更可免費帶同親友參觀：1至3人持票可免費帶同1位親友、4至6人持票可免費帶同2位親友，如此類推。大會更推出全新平日(星期一至五)入場措施安排，購買平日門票客人無需網上預約入場日子及時間，即可憑票於平日任何時段參觀展覽，不包括4月2、5及6日。



《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》登港至今超過3萬人次進場參觀，場內有10大主題區，包括以全新造型登場的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」，配上高科技體感互動感應、音效及光影特效。



《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站

日期：即日至2021年4月30日

時間：每次體驗時間約90分鐘

星期一至五 下午12時30分至晚上8時30分

星期六日及公眾假期 上午10時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心G35

限定購票優惠詳情：Trip.com、Klook

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責任編輯：朱悅瀅