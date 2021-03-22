【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元

▲ 海洋公園於今日起推出一連串優惠，包括港人限定的4折門票。

海洋公園於今日起推出一連串優惠，包括港人限定的4折門票，成人門票只需198元、智紛會員可享低至6折的飲食優惠。

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由即日起至5月15日，香港居民可以4折的優惠，即成人港幣198元，小童港幣99元，購買公園門票。門票適用於2021年6月30日或之前周一至周四入場，公眾假期除外。購買優惠門票的訪客只需於遊園當日憑一張屬於其本人之有效日間優惠門票，加付指定費用（成人200元、小童100元、學生160元），即可升級換購有效期至2021年5月31日的「無限次入場證」。

同時，由即日起至4月29日之周一至周四（公眾假期除外），智紛會員及「無限次入場證」持有人在園內享用飲食及購物體驗時，可獲額外折扣優惠。

智紛會員飲食優惠

優越卡：六折

金卡：七折

銀卡：八折

（原有會員優惠之上可享單次額外折扣優惠。每位會員可享用額外折扣一次）

無限次入場證持有人

飲食優惠：85折

購物優惠：園內所有禮品店：85折

OPX 體驗店：9折

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責任編輯：葉泳珊