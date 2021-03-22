【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息

▲ 富融微升3個月港元定存年息0.05厘，至0.75厘，頓變在虛銀中最高。

季結倒數及月底長假在即，隔夜息及1周短期拆息略升，而玩法甚機動的虛擬銀行，素來頻頻調整港元定期存款息，新近有虛銀扭轉連日輪流劈息之勢，反而微加短存存息，騰訊（00700）旗下的虛擬銀行、富融（Fusion Bank），剛調升3個月港元定存年息0.05厘，新息率至0.75厘，在4間虛銀中，頓變最高息。

虛銀各存期港元定存息有幾多，詳情可按下圖了解

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本來富融的3個月、半年及1年存期，曾破天荒劃一齊報年息0.7厘，如今旗下存息呈倒掛，即3個月的年息0.75厘、略高於長息。不過，該行新近亦提高享特惠息的門檻，由原先低至1元跟百萬富翁也有相同定存息，現已稍改為由1元到99萬元以下定存年息為0.7厘，100萬元才有0.75厘年息。

季結在即，港元定存6厘超高息最後召集【下一頁】

經4間虛擬銀行今年以來頻密調息後，目前港元定存短中長息的霸主，俱為富融，雖然該行於2月底已撤1厘息，當中3個月港元短存累計驟降年息0.25厘，至今天的新息率0.75厘，仍險勝匯立（WeLab Bank）相同存期的0.7厘。

同樣，富融半年及一年以0.7厘，跑贏小米（01810）有份的天星（AirStar Bank），以及眾安（ZA Bank）的同期港元定存年息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪