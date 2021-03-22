【科技趣聞】實體紙筆做筆記較能刺激記憶　勝過以觸控筆書寫

▲ 實體紙筆做筆記較能刺激記憶 勝過以觸控筆書寫

平板電腦與大屏幕手機普及，愈來愈多人用以取代紙筆來抄寫筆記。但有日本的研究團隊指出，紙筆相對於平板加上觸控筆有一個優勢：書寫者較能保留對內容的記憶。

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外電報道，日本有研究團隊在期刊《Behavioral Neuroscience》發表研究，嘗試比較使用不同電子裝置與實體紙筆，在大腦活動或記憶保留方面是否存在明顯差異。團隊邀請一群大學生分為三組，先閱讀一段虛構的對話，然後分別使用紙筆、觸控筆與平板電腦、以及智能手機的觸控鍵盤，寫下對該段對話內容的回應。在完成第一個任務後的一個小時，研究團隊會對參加者所寫下的內容作提問，測試他們的記憶，同時以儀器測量他們語言和視覺相關記憶區域的大腦活動。

研究團隊發現，紙質筆記本組在記憶測試中的得分，略高於平板電腦和智能手機組，而且大腦區域的激活程度明顯更高。研究人員總結指出，紙上寫字可能更有效地幫助大腦儲存和隨後檢索新信息。關鍵因素可能是在紙上書寫的觸覺和空間特性。論文通訊作者，東京大學神經科學教授Kuniyoshi Sakai指出，紙張比電子裝置更先進、更有用，因紙張包含更多獨一無二的信息，可以增強記憶，對比下數碼工具有統一的上下滾動，以及文本和圖片大小的標準化安排，就像網頁一樣。

責任編輯：周俊霖