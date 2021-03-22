  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (一) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技趣聞】實體紙筆做筆記較能刺激記憶　勝過以觸控筆書寫

科技 16:54 2021/03/22

分享：

實體紙筆做筆記較能刺激記憶　勝過以觸控筆書寫

平板電腦與大屏幕手機普及，愈來愈多人用以取代紙筆來抄寫筆記。但有日本的研究團隊指出，紙筆相對於平板加上觸控筆有一個優勢：書寫者較能保留對內容的記憶。

【Tesla】涉收集個人數據　中國政府禁Tesla進入及停放軍事敏感區域

【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務

外電報道，日本有研究團隊在期刊《Behavioral Neuroscience》發表研究，嘗試比較使用不同電子裝置與實體紙筆，在大腦活動或記憶保留方面是否存在明顯差異。團隊邀請一群大學生分為三組，先閱讀一段虛構的對話，然後分別使用紙筆、觸控筆與平板電腦、以及智能手機的觸控鍵盤，寫下對該段對話內容的回應。在完成第一個任務後的一個小時，研究團隊會對參加者所寫下的內容作提問，測試他們的記憶，同時以儀器測量他們語言和視覺相關記憶區域的大腦活動。

研究團隊發現，紙質筆記本組在記憶測試中的得分，略高於平板電腦和智能手機組，而且大腦區域的激活程度明顯更高。研究人員總結指出，紙上寫字可能更有效地幫助大腦儲存和隨後檢索新信息。關鍵因素可能是在紙上書寫的觸覺和空間特性。論文通訊作者，東京大學神經科學教授Kuniyoshi Sakai指出，紙張比電子裝置更先進、更有用，因紙張包含更多獨一無二的信息，可以增強記憶，對比下數碼工具有統一的上下滾動，以及文本和圖片大小的標準化安排，就像網頁一樣。

責任編輯：周俊霖

相關文章

【新iPad】外電：蘋果最快於4月推新iPad Pro　應對在家工作增加
2021/03/18
【新iPad】外電：蘋果最快於4月推新iPad Pro　應對在家工作增加
手機平板都有份　Adobe發布 iPad 版Illustrator＋iPhone 版 Fresco
2020/10/20
手機平板都有份　Adobe發布 iPad 版Illustrator＋iPhone 版 Fresco
【平板電腦】傳Galaxy Tab S7 Lite短期內發表　採用SD 750G處理器
2021/02/26
【平板電腦】傳Galaxy Tab S7 Lite短期內發表　採用SD 750G處理器
自然科學 平板機 閱讀 智能手機

上一篇文章

【重返戰場】特朗普擬開創自家社交平台　料三個月內登場

下一篇文章

【職場平等】蘋果公開最新員工多樣性資料　女性員工佔比創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬
【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199