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【Google新操作系統】Google自研Fuchsia OS　或提前推首個開發者測試版本

科技 18:15 2021/03/22

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據外電報道，Google正為發布Fuchsia OS首個開發者預覽版作準備。

Google自家研發操作系列Fuchsia的消息傳出四年多，不過其神祕面紗仍未完全揭開，最近終於再有動向更新。據外電報道，Google正為發布Fuchsia OS首個開發者預覽版作準備。

Google最近公布一項建議，指Fuchsia如何在保持安全性的前提下，仍能運行為Linux平台編寫的應用程式，包括Android應用程式。據指Fuchsia已經在各種設備上進行測試，部分人認為該系統未來可能會成為Google一個跨平台的統一系統，可是以在手機、智能家居裝置、可穿戴裝置、手提電腦、物聯網設備等運行的系統。

報道指，Fuchsia OS僅有數個內部版本如：「fishfood」、「teamfood」、「dogfood」。其中「dogfood」測試在1年前開始進行，外媒猜測這是最後的內部測試版本。如果測試順利的話，按照其慣常的開發及發布流程，下一步將會推出Fuchsia OS的開發者公開預覽版本。

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為物聯網裝置而設　未知會否成Android替代品

該Fuchsia OS 是由Google開發，繼Android及Chrome OS之後的第三個系統，已在Github中公開的部分源碼可以得知。Fuchsia OS有別於Android使用的Linux 核心（kernel），採用的比較新的Zircon微核心。

目前未知Fuchsia OS是否如外界傳聞所指，為Android的替代品。不過該系統與Android比較，無論是儲存器或是內存的硬件要求都大幅降低，是一款面向物聯網的家用電器的系統。

【網絡安全隱患】Android App被入侵　專家：預防勝於補救

責任編輯：張寶燕

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